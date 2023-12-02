الجاليات المصرية فى الدول العربية تحتشد بأعداد غفيرة أمام السفارات

مصرى بالكويت يأتى للجنة الاقتراع بسيارة إسعاف.. وناخب فى المغرب: «لم نشهد هذا الحضور سابقًا»

مصريون فى السعودية يسافرون لساعات طويلة من أجل الانتخاب والعائلات تصطحب أطفالها خلال التصويت

ناخبون فى الإمارات يرددون هتافات «تحيا مصر».. وأعداد كبيرة فى لبنان

توافد المواطنون المصريون فى الدول العربية، اليوم، بكثافة على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى على التوالى للانتخابات الرئاسية، حيث فتحت سفارات وقنصليات مصر بالخارج أبوابها فى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى لكل دولة، أمام الناخبين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة فى رسم مستقبل مصر ودعم استقرارها.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة، فى بعثاتنا الدبلوماسية التى تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة، يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن للناخب، إضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلى المتوافرة لدى السفارات، ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وفى السعودية، قال السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل المصرى بمدينة جدة، إن اليوم الثانى من الانتخابات شهد توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية، لافتًا إلى أن اليوم الأول سارت فيه الأمور بمنتهى السهولة واليسر.

وأضاف أن هناك توافدًا كبيرًا لأعضاء الجالية المصرية فى مناطق خارج جدة، خاصة جنوب المملكة فى عسير ونجران، إذ يستغرقون ساعات طويلة فى السفر، مشيرًا إلى أن الجالية هناك نشطة للغاية، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل بشرط التحقق من شخصية الناخب، وهذا مكَّن العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن أول المتقدمين للإدلاء بأصواتهم كان من السيدات اللاتى شكلن النسبة الأكبر من المشاركين، مشددًا على أن الجالية المصرية فى السعودية تعد أكبر وأنشط جالية مصرية فى الخارج، ولها إسهامات كبيرة فى دعم الوطن، موضحًا أن القنصلية تؤدى دورها فى متابعة مشكلات الجالية وتعمل على حلها.

وفى السياق ذاته، قال أحمد على حسن، عضو الجالية المصرية فى السعودية، إنه كان هناك زحام شديد فى القنصلية المصرية بالسعودية، وأدى ذلك إلى إنشاء ٣ مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين، مضيفًا: «نشهد عُرسًا انتخابيًا لأبناء الجالية المصرية، وزحامًا شديدًا لفئة الشباب والكثير من العائلات، للمشاركة فى الملحمة الوطنية لبلدهم مصر»، لافتًا إلى وجود مقرين للانتخاب فى القنصلية والسفارة.

وواصل: «فى حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عملنا على توعية أبناء الجالية المصرية حول كيفية المشاركة، وفعّلنا نقاط تجمع فى المناطق البعيدة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة»، متابعًا: «إننا دائمًا نراهن على وعى الشعب المصرى، ورأينا أن الشعب المصرى وقف بجوار الدولة فى جميع الأزمات».

من جهته، قال نشأت عبدالعليم، المستشار القانونى للجالية المصرية فى السعودية، إن اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية كان عُرسًا انتخابيًا، موجهًا الشكر للسفارة المصرية فى الرياض، على روعة التنظيم وقمة الإبداع والتيسيرات للناخبين.

وأضاف أن كثافة المشاركة تدل على وعى المواطنين المصريين، وأن الشباب من ٢٥ إلى ٣٥ حرصوا على المشاركة فى الانتخابات، كما حرصت الأسر على المشاركة، متابعًا: «الأطفال قالوا إحنا جايين عشان مصر بلدنا، وعايزين بلدنا تكون أحسن، وهذا هو الطفل المصرى»، موجهًا رسالة للمصريين بالخارج، قائلًا: «ده حقك الانتخابى، لا تتنازل عنه، وضع نصب أعينك إن ده مستقبل مصر، وصوتك أمانة، انزل شارك لاختيار مستقبلك ومستقبل أولادك».

وقال عماد عزيز، أحد أبناء الجالية المصرية فى السعودية، إن السفارة المصرية فى الرياض شهدت توافد أعداد غفيرة من الجالية المصرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه كانت هناك طوابير من الناخبين أمام مقر السفارة.

وأكد أن الجالية المصرية لديها قناعة مطلقة بأن الصوت الانتخابى هو تحديد لمصير الوطن، ولهذا كان الإقبال على الانتخابات كثيفًا من مختلف الفئات ومختلف الطبقات الاجتماعية من الجالية المصرية، مضيفًا: «نعمل على توعية المصريين فى السعودية منذ فترة، لأن أصواتهم سيكون لها تأثير فى رسم المستقبل المصرى».

واختتم بقوله: «نحن نحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونصلى له ونطلب من الله، سبحانه وتعالى، أن يمنحه الهمة والعزيمة على حماية مصر من المخاطر التى تحيط بها، فلولا وجود السيسى لعاشت مصر أصعب أيامها».

وفى الكويت، احتشد المصريون واصطفوا فى طوابير طويلة أمام المقر الانتخابى للإدلاء بأصواتهم، بعد فتح باب التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة، من قبل السفارة المصرية بالكويت، تجرى عملية الاقتراع بسهولة ويسر أمام الناخبين، فى جو تسوده البهجة والوطنية والرغبة فى المشاركة الإيجابية فى عملية التصويت.

وقال أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، إنه جرى تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطنى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرًا على تسهيل حركتهم والإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وأكد «شلتوت» أن الجالية المصرية بالكويت تتميز بالوطنية الشديدة والانتماء، بجانب حرصها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأداء واجبها الوطنى والدستورى.

واستقبل السفير، خلال فعاليات اليوم الثانى للتصويت، مواطنًا مصريًا مريضًا جاء بسيارة الإسعاف لأداء واجبه الوطنى والإدلاء بصوته الانتخابى، وحيا «شلتوت» روح الانتماء والوطنية فى المواطن المصرى رغم مرضه وظروفه الصحية الصعبة.

وواصلت السفارة المصرية فى لبنان، لليوم الثانى على التوالى، استقبال الجالية المصرية للإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المصريون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، وذلك فى أول يوم عطلة أسبوعية رسمية فى لبنان، حيث يوافق يوما السبت والأحد عطلة فى الدولة اللبنانية.

واتخذت السفارة المصرية بلبنان كل الإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الناخبين، حيث تسمح للمواطنين المصريين حاملى بطاقات الرقم القومى «سواء سارية أو منتهية»، أو جواز السفر المميكن، بالدخول إلى مقر اللجنة التى تبدأ بتسجيل دخول الناخب إلكترونيًا، عبر أجهزة التابلت التى وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يوقّع المواطن فى كشف الحضور ليحصل على ورقة الاقتراع المدونة بها أسماء ورموز المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية.

وارتفع عدد الناخبين من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب، فى اليوم الثانى، وأسهمت عطلة نهاية الأسبوع وتزامنها مع عطلة مدرسية فى تمكين أعضاء الجالية المصرية، خاصة المقيمين فى مدن وأقاليم تبعد ساعات عن العاصمة الرباط، من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.

وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية، الرباط، أبوابها لأعضاء الجالية المصرية لليوم الثانى على التوالى، مقدمة كل التسهيلات والخدمات اللازمة.

وأبدى الناخبون المصريون فى المغرب إعجابهم بسير ونظام العملية الانتخابية، إذ قال أحد الناخبين: «إحنا مع بلدنا مهما حصل ومهما يكون، وجيت أشارك وأدليت بصوتى عشان نثبت للعالم إننا مهما حصل هنفضل إيد واحدة».

وأضاف ناخب آخر فى المغرب: «توافد المصريين على السفارة للتصويت كان كبيرًا جدًا.. ماكانش بيحصل قبل كده المشاركة الكبيرة دى»، وتابعت ناخبة: «أنا سعيدة بمشاركتى فى الانتخابات، ودى أقل حاجة أقدمها لبلدى، خاصة إن المصرى فى الخارج بيكون شعوره أكبر من المصرى بالداخل».

كما كانت المشاركة كبيرة فى السفارة المصرية فى تونس من قبل المصريين المقيمين هناك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، فى مشهد حضارى مشرّف للمصرى الذى يلبى نداء الوطن.. إذ توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر.

.. وأبناؤنا فى أوروبا يصوتون حاملين الأعلام: الطقس السيئ لن يمنعنا من أداء الواجب

احتشد أبناء مصر بالدول الغربية أمام صناديق الاقتراع، فى اليوم الثانى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، حتى غلق الصناديق، فى مشهد وطنى عظيم، ومع هدف واحد هو رفع راية مصر عاليًا، ودعم استقرارها واستكمال مسيرة تنميتها.

وأشادت الجاليات المصرية بحسن سير العملية الانتخابية فى المقار الدبلوماسية، وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت.

وفتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا أبوابهما، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت فرنسا، أمام المصريين المقيمين بالأراضى الفرنسية لليوم الثانى على التوالى، وحرص عدد من المصريين على الإدلاء بأصواتهم، اليوم، بالرغم من البرد الشديد لممارسة حقهم الدستورى.

وعلى مدار اليوم، وبالرغم من شدة برودة الطقس فى العاصمة الفرنسية باريس، حرص أبناء الجالية المصرية منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم.

وأقامت السفارة خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار، نظرًا لما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من أمطار وبرد شديد، لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية.

وتجمع الناخبون فى أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجنة الانتخابية، حاملين الأعلام المصرية، وحريصين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، ومرددين هتافات داعمة للدولة المصرية، منها «تحيا مصر».

كما توافدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية فى إيطاليا، للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات «تحيا مصر».

وقال السفير بسام راضى، سفير مصر فى إيطاليا، إن الإقبال فى اليوم الأول كان جيدًا، آخذًا فى الاعتبار أنه يوم عمل، وتزايد فى اليوم الثانى.

وتوافد العديد من أعضاء الجالية المصرية فى ألمانيا على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم، ورفعوا أعلام مصر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وقال ماجد سعد، أحد أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، إن الجالية المصرية جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصرى، ولهذا كان هناك إقبال كثيف من قبل الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية فى برلين.

وأضاف أن درجة الحرارة فى ألمانيا منخفضة بصورة كبيرة، وبالرغم من هذا الانخفاض، فإن المواطنين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وكانت السيدة المصرية فى أول الصفوف التى كانت واقفة أمام السفارة المصرية.

وتابع: «كل التحية للسيدة المصرية فى الداخل والخارج، حيث كانت المرأة المصرية فى مختلف دول العالم من أولى الشخصيات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية».

وشهدت السفارة المصرية فى مدريد إقبالًا جيدًا، وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدين ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وفى بلجيكا، أشاد سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج السفير بدر عبدالعاطى، بالمشاركة الكبيرة لأبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار والقادمين، من كل أنحاء بلجيكا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الإقبال الكبير على مقر اللجنة الانتخابية ببروكسل، منذ بدء الاقتراع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى للانتخابات، يثبت درجة الوعى العالية التى يتمتع بها أبناء مصر ببلجيكا، ويؤكد حبهم وانتماءهم لوطنهم وإصرارهم على المشاركة فى صناعة مستقبل مصر.

وكشف عن أنه من المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين، اليوم، مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتمكن المواطنون من الحضور لمقر اللجنة بالعاصمة بروكسل للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مشددًا على أن البعثة الدبلوماسية ببلجيكا، قد اتخذت كل التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ولن تألو جهدًا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين القادمين من مختلف البلدات البلجيكية.

وفى روسيا، شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية فى موسكو إقبالًا جيدًا نسبيًا، رغم أن يوم الجمعة يوم عمل ودراسة، لكن تزايد الإقبال، نظرًا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية.

وشدد المصوتون من أبناء الجالية المصرية فى روسيا على أن الاستحقاق الرئاسى واجب وطنى من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

وشهدت هولندا إقبالًا كبيرًا وفعالًا من المصريين على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، وقالت سحر رمزى، رئيس الجالية المصرية فى هولندا، إن الإقبال لا يوصف إلا بالتاريخى، مشيرة إلى أن المصريين حوّلوا التصويت لعُرس حقيقى.

وذكرت أنه تم توفير عدد من وسائل النقل؛ للتيسير على الناخبين، مشيرة إلى أن السفارة تعمل بشكل جيد ومتعاون من أجل تيسير عملية التصويت على الناخبين.

وفى النمسا، توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية، ورفعوا أعلام مصر وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابى من أعضاء الجالية المصرية فى رومانيا، حيث حضرن بكثافة فى السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهن.