السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون في السعودية يحتفلون بالعرس الانتخابي لعام 2024 (فيديو)

المصريين في الخارج
المصريين في الخارج

احتفل المصريون في السعودية بالعرس الانتخابي لعام 2024 حيث شارك المصريون في السعودية على أنغام الأغاني الوطنية والأعلام بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج وأدلوا باصواتهم.

وتنشر “الدستور” فيديو من احتفالهم بمشاهدة الفيديو اضغط الرابط التالي.

فيما تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

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