السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالزي الفرعوني.. مشاركة فعالة لأعضاء الجالية المصرية في فرنسا

المصريين فى الخارج
المصريين فى الخارج

شارك أعضاء الجالية المصرية في فرنسا بالتصويت في انتخابات الرئاسة خلال انتخابات المصريين في الخارج. 

وقال المصريون خلال فيديو لهم من التصويت في الإدلاء بالانتخابات الرئاسية: “بنرد الجميل لحبيبتا مصر أحلى بلد فى الدنيا وتحيا مصر”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

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