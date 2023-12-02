السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا فى الجيزة لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

انطلق اليوم المؤتمر الجماهيرى لحزب مستقبل وطن فى الجيزة لدعم ترشح رئيس الجمهورية قبل انتخابات الرئاسة والتى تنطلق فى الداخل خلال الأيام المقبلة. 

فقد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا بسفح الأهرامات داخل أحد المسارح بالجيزة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي وقيادات ونواب الحزب وكوادره بمحافظة الجيزة.

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وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، أن الشعب المصري شعب واعي ومدرك لحجم المجهود المبذول من الرئيس عبد الفتاح السيسي والانجازات التي حققها في مصر معتبرا اللحظة الراهنة هي الأنسب لرد الجميل للرئيس السيسي.

واعتبر النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المهمة الأساسية للمصريين الآن هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاحتشاد بقوة أمام مراكز الاقتراع.

لمشاهدة المؤتمر اضغط هنا 

 

فيما تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الغرفة رصدت أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

كما عقدت سيادتها لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع رموز وأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفعالية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

 

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

 

البريد الإلكتروني: [email protected]

 

واتساب رقم:

01004114672

01069613755

أمانات حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن انتخابات الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

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