السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يتوجه إلى ملعب بنيامين مكابا لمواجهة يانج أفريكانز

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، من فندق الإقامة في تنزانيا في طريقها إلى ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، تحدث خلالها عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

وسبق أن خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة في تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود اندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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