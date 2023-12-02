سفير مصر بتشاد: انتظام التصويت في الانتخابات.. والمصريون حريصون على المشاركة

أكد سفير مصر لدى تشاد، السفير أسامة الهادي، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يسير بشكل منتظم داخل مقر البعثة الدبلوماسية بالعاصمة أنجمينا، مشيدًا بحرص أبناء الجالية المصرية على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ما يعكس حبهم وانتمائهم لوطنهم.

وأوضح السفير أسامة الهادي، في تصريحٍ صحفي اليوم، أن الجالية المصرية في تشاد متنوعة، وتمثل مختلف فئات الشعب المصري؛ إذ تضم المهندسين التابعين لشركات المقاولات المصرية والأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات، وبعثة رجال الأزهر، بجانب العمالة البسيطة الوافدة، مضيفًا أن المقر الانتخابي بالبعثة يشهد منذ اليوم الأول توافدًا من قبل الفئات كافة.

وقال إنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة، خاصة غدًا الأحد، إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بكل أنحاء تشاد، وذلك مع دخول عطلة نهاية الأسبوع التي ستسمح للمواطنين لا سيما المقيمين بالأماكن البعيدة عن العاصمة التشادية، من التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن السفارة بأنجمينا على تواصل مستمر مع أبناء الجالية؛ لحثهم وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الاستحقاقات الدستورية.

وأعرب سفير مصر عن شكره إلى السلطات التشادية؛ لتأمين محيط مقر البعثة وتقديم التسهيلات؛ حتى يتسنى للناخبين من الوصول لمقر البعثة والمشاركة في الانتخابات.