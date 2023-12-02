سفيرنا ببروكسل: زيادة أعداد المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الثانى

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج يشهد تزايدا لتصويت المصريين المقيمين والمتواجدين على أراضي بلجيكا ولوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

انتخابات الرئاسة 2024 في سفارة مصر ببروكسل

وأكد السفير بدر عبدالعاطي أن عملية التصويت بدأت في اليوم الثاني في تمام التاسعة صباحا دون أي مشاكل أو عوائق، مشيرًا إلى التسهيلات التي قدمتها السفارة لإتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل، ويشهد إقبالصا جيدًا وتوافدًا من أبناء الجالية رغم الطقس القارس، مما يعكس الوعي لدى أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج بأهمية ممارسة حقهم الدستوري ومشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم.

انتخابات الرئاسة 2024 في سفارة مصر ببروكسل

وتوقع "عبدالعاطي" تزايد أعداد الناخبين خلال اليوم الثاني واليوم الثالث والأخير لانتهاء عملية التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك قبل إغلاق عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد الأحد، تمهيدًا لبدء عملية الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الأصوات الصحيحة وتلك الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإرسال كافة الكشوف والنتائج إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب السفير بدر عبدالعاطي عن ثقته بأن إتمام مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية ستخرج بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بمصرنا الحبيبة.