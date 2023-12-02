السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الذهب يرتفع 3.5% بالبورصة العالمية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمى ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضى، مع التوقعات التى تشير إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى قد انتهى من دورة رفع الفائدة.

كان رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، قد حذر من المزيد من التحركات فى سعر الفائدة، وهو ما اعتبرته الأسواق تعليقات حذرة، وبالتالى تزايدت التوقعات بأن دورة رفع الفائدة قد انتهت من قبل الفيدرالى.

وارتفعت أسعار الذهب فى البورصة العالمية بنسبة ٣.٥٪، الأسبوع الماضى، بمقدار ٦٩ دولارًا للأونصة، ليغلق عند المستوى ٢٠٧١ دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ ٧ أشهر عند ٢٠٧٥ دولارًا للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالى، بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة ٢.٦٪، ليمثل الشهر الثانى على التوالى من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع الذهب بمقدار ٣٥ دولارًا، ليسجل ارتفاعًا بنسبة ١.٨٪ مقتربًا من القمة التاريخية التى سجلها فى مايو الماضى، عند ٢٠٨٠ دولارًا للأونصة، عقب تصريحات رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى.

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