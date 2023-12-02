السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية فى نيويورك تواصل التصويت بهتاف "تحيا مصر"

جريدة الدستور

واصل أبناء الجالية المصرية في نيويورك الأمريكية، المشاركة بشكل كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حمل المشاركون أعلام مصر، وهتفوا "تحيا مصر".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

 

 

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