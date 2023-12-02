حبس المتهمين بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات في كفر الشيخ 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، في كفر الشيخ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



قدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.