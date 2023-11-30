الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية"  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة غسل الأموال الاحتيال على المواطنين

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