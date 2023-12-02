السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر فى بروكسل: الإقبال على التصويت كان أكبر من اليوم الأول

الانتخابات
الانتخابات

أعلن السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل، عن تفاصيل العملية الانتخابية ومدى حرص المصريين على التصويت، في اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الخارج.

وقال عبدالعاطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إن الإقبال على التصويت كان أكبر من اليوم الأول، وأن هناك من سافر مسافات طويلة من بلجيكا ومناطق أخرى للمشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن الفئات العمرية المختلفة، وخاصة الشباب، أظهروا حماسًا ووعيًا بأهمية الانتخابات، وأن وسائل الإعلام كانت حاضرة لنقل الحدث.

وأثنى على دور المرأة المصرية في الخارج، التي تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر للجهات المنظمة للانتخابات على تسهيل العملية الانتخابية، موضحًا أن شرط الاقتراع هو وجود جواز سفر سارٍ أو بطاقة رقم قومي حتى لو انتهت صلاحيتها، وأنه لم تحدث مشاكل فنية تذكر في التابلت أو بطاقات الرقم القومي.

وأضاف أن موعد إغلاق صناديق الاقتراع هو الساعة التاسعة مساء بتوقيت بروكسيل، ولكن يمكن تمديد الوقت إذا كان هناك ناخبون لم يدلوا بأصواتهم بعد.

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