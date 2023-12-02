بالأعلام..المصريون في فرنسا يصوتون في انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

أقبل أبناء الجالية المصرية في فرنسا اليوم السبت بكثافة على اللجان الانتخابية في القنصلية المصرية هناك من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وتوافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في فرنسا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة، وعلى الأنغام الوطنية رفع أبناء الجالية المصرية في فرنسا الأعلام.



واستقبلت السفارة الفرنسية أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لفرنسا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وترديد عدد من الأغاني الوطنية.



وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.



انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج



وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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