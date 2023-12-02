السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريون فى فرنسا.. حماس غير طبيعى من الشباب المشارك فى انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات
الانتخابات

علق الدكتور مختار العشري، رئيس نادي المصري في باريس، على عملية تصويت المصريين بالخارج في  الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إنه منذ الأمس مع فتح أبواب اللجان في فرنسا أمام المصريين بالخارج كانت هناك حشود كبيرة وإقبال كثيف واندفاع كبير من المصريين في فرنسا.

وأضاف أن المصريين المقيمين في فرنسا حرصوا على التوجه إلى اللجان الانتخابية قبل الذهاب لأعمالهم.

وأشار إلى أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية هذه المرة مرتفع بالمقارنة بالانتخابات السابقة في 2018 وخاصة من كبار السن الموجودين في فرنسا.

وتابع: "هناك حماس غير طبيعي من الشباب المشارك في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وهناك خيم للحماية من برودة الجو، كذلك هناك مناطق انتظار وفرتها السفارة المصرية في فرنسا".

 

 

الانتخابات الرئاسية 2024 سي بي سي فرنسا كبار السن

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