"أزهر الغربية": نثق في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الشيخ عبد اللطيف طلحة، وكيل منطقة الأزهر الشريف بالغربية، استقرار مصر وثقته في جيشها القوي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن هناك تقييمًا إيجابيًا للجيش المصري وقدراته العسكرية من قبل مؤسسة أمريكية متخصصة في تقييم الجيوش العربية.

وأوضح الشيخ طلحة، في مؤتمر حاشد نظمه حزب مستقبل وطن في الغربية، أن مصر تمتلك جيشًا كبيرًا يضم أفضل أنواع الأسلحة على مستوى العالم، مما يمنحها القدرة على حماية نفسها والحفاظ على أمنها القومي، كما أكد أن القضايا القرآنية والقيم الثابتة في الدين الإسلامي تظل ركيزة أساسية وثابتة عبر الزمان، وتحافظ عليها مصر بكل حرص.

وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أشار الشيخ طلحة إلى أنه تمت مؤخرًا مفاوضات بين حركة حماس والكيان الصهيوني، وأن دور الرئيس المصري كان حاسمًا في تسهيل هذه المفاوضات، وظهر دور مصر القوي والفعال والمؤثر، مؤكدا أن النقطة الأهم في هذه المفاوضات هي ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وتابع: يتجه الشعب المصري بثقة نحو مستقبل مشرق، تحت قيادة قوية ومستقرة، مع الاهتمام المستمر بالقضايا الدينية والوطنية وتعزيز العلاالتواصلات الإقليمية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في دورها الهام كوسيط وعامل للسلام في المنطقة، مع التركيز على مساعدة الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام المؤتمر، شدد الشيخ طلحة على أهمية الوحدة الوطنية وتكاتف جميع الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأعرب عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبها.

وأضاف أن مؤتمر حزب مستقبل وطن وتصريحات الضيوف تعكس الثقة الكبيرة في القيادة السياسية والجيش المصري، وتجسد هذه التصريحات الاستقرار السياسي والأمني في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الإقليمية وتحقيق السلام في المنطقة.

حضر المؤتمر عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلى جانب آلاف المواطنين الذين حضروا للتعبير عن دعمهم للسلطات المصرية وتأكيدهم على ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.