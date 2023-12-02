السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران طنطا: نزول المواطنين إلى صناديق الانتخابات الرئاسية يعد دعما للدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الأنبا بولا مطران طنطا ووالغربية للروم الأرثوذكس أن نزول المواطنين إلى صناديق الانتخابات يعد دعما للدولة المصرية، قائلا إن بعد ثورة يونيو أصبحت حدود مصر في غاية الخطورة والتي أفرزت مشاكل عديدة في سيناء منها الأنفاق الموجودة في غزة.

وأضاف الأنبا بولا خلال مؤتمر جماهيري، أنه يوجد تخطيط إقليمي لوجود أكثر من محور بديل لقناة السويس هو أمن قومي، مما أدى إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسليح الجيش على أعلى كفاءة وتنويع مصادر السلاح علاوة على وجود قواعد عسكرية على أرض مصر.

ولفت إلى أنه يوجد تخطيط مصري غير مسبوق في مجال الموانئ مثل زيادة عدد الأرصفة وزيادة أطوال وأعماق الأحواض ومحاور جديدة.

صناديق الانتخابات دعم الدولة المصري قواعد عسكرية تخطيط مصرى سد النهضه

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