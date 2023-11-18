السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران طنطا يورد 11 وظيفة ضرورية للكهنة

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

طرح الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية تحت عنوان «تمثيل رمزي لحياة الكاهن».

أدوار الكهنة

قال خلالها: عندما يسأل أحدهم، "أين الكاهن؟" أو "ماذا يفعل الكاهن؟"، ليذكرهم بهذه الصورة حيث يجد الكاهن يمسك بيد شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويمسح دموع الأرامِلَة المحتاجين، ويحتضن الأطفال اليتامى، ويزور المساجين، ويُدبر شؤون الكنيسة وحاجة المحتاجين، ويُتمم سر الاعتراف المقدس وصلي للمعترفين والتائبين ولمن هم في ضيق، ويُعلم في مدرسة التعليم المسيحي، ويُتمم سر الزواج.

ويُتمم سر المعمودية والميرن المقدسين، ويُصلي على الموتى ومن أجل وراحة نفوسهم، ويُتمم خدمة سر الشكر المقدس مقدمًا جسد ودم الرب يسوع المسيح للمتناولين، المُقدمان من يسوع المسيح نفسه، في كثير من الأحيان، يفعل أكثر من شيء واحد من هذه الأشياء في اليوم الواحد. لكن من يراه أيضا؟

البابا ثيودوروس الثاني عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا

وقال ايضا الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في سياق آخر: تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نُشر القرار الخاص بالبابا البطريرك ثيودوروس في الجريدة الرسمية ويحمل توقيع وزير التربية والشؤون الدينية  كيرياكوس بيراكاكيس.

رحب بهذا الخبر السعيد رئيس هيئة الموظفين ببطريركية الإسكندرية الأستاذ الفخري بجامعة بيريوس ثيودوروس باناجوبولوس.

واوضح الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية أن هذا الإعلان يُعد شرفًا كبيرًا للبابا البطريرك ثيودورس. إذ أن إثنان فقط من داخل الكنيسة يحملان هذا اللقب هما البطريرك المسكوني برثلماوس ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس.

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