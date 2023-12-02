السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على وولفرهامبتون بهدفي ساكا وأوديجارد

هدف ساكا في وولفز
هدف ساكا في وولفز

تقدم أرسنال على نظيره وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا تقدم مبكرًا للجانرز بالدقيقة 6، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعدما مر بمهاردة فردية من مدافعي الولفز.

وبالدقيقة 13 سجل مارتن أوديجارد الهدف الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

وسيقود البرازيلي جابرييل خيسوس، هجوم أرسنال، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من مواطنه جابرييل مارتينيللي، والنرويجي مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، على مقاعد بدلاء أرسنال، في مباراته أمام وولفرهامبتون.

المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – جابريال مارتينيلي

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتل أرسنال، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون، في المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة.

ساكا ارسنال وولفرهامبتون الدورى الانجليزى أوديجارد

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