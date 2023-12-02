السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. «خيسوس» يقود هجوم أرسنال في مباراة وولفرهامبتون و«النني» على مقاعد البدلاء

فريق أرسنال
فريق أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الإمارات)، في إطار الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود البرازيلي جابرييل خيسوس، هجوم أرسنال، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من مواطنه جابرييل مارتينيللي، والنرويجي مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، على مقاعد بدلاء أرسنال، في مباراته أمام وولفرهامبتون.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: تومياسو – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – جابريال مارتينيلي

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتل أرسنال، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون، في المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة.

 

 

ميكيل أرتيتا وولفرهامبتون ارسنال جابرييل خيسوس محمد الننى

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