منسق حملة مواطن بفرنسا لـ"الدستور": إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم

قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن لدعم الوطن ومندوب الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر اللجنة الانتخابية للسفارة المصرية في باريس، إنه كان هناك إقبال كبير جد من أبناء الجالية المصرية بفرنسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت جادو في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعدادًا كبيرة توجهت إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن اليوم مر بسلاسة وسهولة جدًا ويسر، ولم يرصد أي عائق بالنسبة لأي ناخب.

وأكدت جادو أن طاقم السفارة كله والقنصلية قاموا بالتنظيم الهائل، بحيث لا يكون هناك تكدس، ولا يكون هناك أيضًا أي عرقلة.

وأوضحت أن كل فئات المجتمع شاركت في التصويت سواء المرأة المصرية، الشباب، الطلاب الوافدون، وحتى المقيمون، وذوو الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن اختلاف الفئات العمرية من الرجال والنساء.

جادو: مشهد التصويت والتنظيم مشهد تفتخر به مصر بأولادها في الخارج

وشددت جادو على أن مشهد التصويت والتنظيم كان مشهدًا تفتخر به مصر بأولادها في الخارج، مؤكدة أن الجالية المصرية بفرنسا على قلب رجل واحد، متابعة: "الحقيقة اليوم كان في أعداد كبيرة جدًا من الهيئة القبطية الحقيقة شرفنا بتواجدهم معنا.

ودعت جادو كل أبناء مصر الشرفاء المقيمين في الخارج بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، صوتك هيفرق جدًا، ولا بد أن يكون كل مصري جزءًا من صناعة قرار مستقبل مصر، والمحافظة على مقدرات الوطن، وحماية الوطن من أي أخطار.

وأكدت جادو أن الانتخابات جاءت هذه المرة في ظروف صعب للغاية نتيجة ما يحدث من مشكلات في المنطقة العربية، مما جعل كل مواطن حريص علي بلده أكثر، متابعة "ونحن استشعرنا الخوف مما يحدث في فلسطين الحبيبة، وأصبح عند المواطن سواء بالخارج أو الداخل وعي كبير، وأصبح لديه يقين بأن الاستقرار السياسي هو جزء مهم جدًا من الاستقرار الأمني، ربنا يحفظ مصر".