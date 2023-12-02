السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الانتخابات

اللجان
اللجان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع اقتراب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر.

وأكد المحافظ أن المسئولية الاجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعًا خلال الفترة المقبلة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كل سبل الدعم اللوجستي للناخبين، وتذليل أي عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العُرس الانتخابي بالصورة اللائقة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستقرار البلاد وتقدمها.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة وصيانة خزانات مياه الشرب مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، فضلًا عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويهيب محافظ الشرقية جميع أهالي المحافظة ممن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لاستكمال مسيرة التنمية وتقدم البلاد ورفعتها.

حملات النظافة الانتخابات الرئاسية خطوط الاتصالات رفع الإشغالات صناديق الاقتراع

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