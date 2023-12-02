محافظ قنا يوجه بتكثيف الحملات المرورية لإلزام سائقي الأجرة بخطوط السير

وجَّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات المرورية؛ للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كل المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة؛ لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بحث شكاوى المواطنين

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، بعض شكاوى المواطنين من التكدس المروري في أوقات الذروة ومغلاة بعض السائقين في تعريفة الركوب مستغلين حاجة المواطنين في أوقات الذروة، موجهًا بضرورة الضخ بأتوبيسات المحافظة والاستعانة بأتوبيسات بعض الهيئات الحكومية للمساهمة في الحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا وخارجها أثناء ساعات الذروة للتخفيف على المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال محافظ قنا، إن اللجنة وضعت 14 شرطًا للحصول على خط سير جديد، وذلك بناءً على الطلبات المُقدَّمة من عدد من السائقين، في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتي يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

وناشد المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).