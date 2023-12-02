السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة، و82 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 442 شاحنة، و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 182 شاحنة، و4 سيارات. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة "بوسيدون اكسبريس"، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "الحرية" و"دليلة"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 أطنان بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، وسجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا مطار مرسى علم مرسى علم

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