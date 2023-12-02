محافظ أسيوط يبحث نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ونهو الأعمال في توقيتاتها وفقًا للجدول الزمني المقرر للمشروعات في كل القطاعات والتي من بينها قطاع النقل والطرق والكباري.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظات الصعيد وتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها وهو ما يظهر جليًا في عدد المشروعات والمبادرات على أرض المحافظة وبأعلى معايير الجودة والمواصفات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المحاور العلوية الجاري تنفيذها تعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى مسعود، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة.

وتناول اللقاء، مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات قانونية ومراحل العمل للمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة معوقات التنفيذ وآلية وضع حلول لها لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر.

مشروعات تنموية بأسيوط

كما تضمن استعراض نسب التنفيذ في عدد من المشروعات التنموية كمحور منفلوط العلوي، وازدواج الطريق الزراعي"أسيوط/ديروط" بمراحلتيه بإجمالي أطوال 33.4كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه وغيرها بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه بشأن دراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بـ (منفلوط والقوصية وديروط وصدفا).

وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل على تذليل العقبات لتسريعة وتيرة العمل بمشروع محور منفلوط الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترًا تقريبًا وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600م على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مرورًا بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م).

ووجَّه محافظ أسيوط، بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الطرق والمحاور للوصول لأعلى نسب انجاز في أسرع وقت ممكن ووفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، فضلًا عن صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة، لافتًا إلى متابعته الدورية لأعمال التنفيذ سواء عن طريق جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل أو عن طريق اجتماعاته الدورية مع مسؤولي القطاعات أو التقرير المرفوعة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، مشيرًا إلى استكمال شرايين التنمية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.