محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم والتي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فضلا عن تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والتقى محافظ أسيوط على مدار شهر نوفمبر الماضي عددًا من أعضاء مجلس النواب وهم النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب اللواء عصام العمدة والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب أحمد حسين جودة والنائبة صفاء عيادة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والعديد من رؤساء المراكز والأحياء ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



تعاون القيادات البرلمانية في مساندة الدولة

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية مؤكدًا أن مصلحة المواطن من أهم أهداف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم أجمع وارتفاع الأسعار مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين منوهًا إلى توجيهاته لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين ومنع المغالاة في الأسعار.

وقال اللواء عصام سعد أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودوري من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مواعيدها المحددة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وتم خلال اللقاءات مناقشة العديد من طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق كما تطرقت اللقاءات إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 حيث أوضح المحافظ إنه تم تكليف الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بجهود محافظ أسيوط وحرصه الدائم على لقائهم والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط

جانب من اجتماع محافظ أسيوط