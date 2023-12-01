الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تسوية شوارع منفلوط تمهيدًا لرصفها ضمن خطة تطوير الطرق

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات بالمراكز والقرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال، مؤكدًا استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها كـ(الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء) وفقًا للخطة المقررة.

إزالة التعديات 

ويتم تسوية وتوسعة شوارع وإعادة تأهيلها وإزالة التعديات منها لوضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات والانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم توسعة شارع جمال عبدالناصر امتداد شارع مركز الشرطة وأمام مستشفى منفلوط المركزي وميدان القلعة وتمهيد الطريق وتسويته عقب الانتهاء من إنشاء سور المستشفى الجديد ورفع التعديات على حرم الطريق وإزالة باقي المباني التابعة للمستشفى المركزي وهو مما أدى إلى زيادة عرض الشارع لاستيعاب الكثافة المرورية.

وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى تعليمات محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة التأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر وبالتعاون والتنسيق بين مسؤولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن هذا يأتي في إطار خطة المحافظة الدائمة لإعادة التطوير ورفع كفاءة الطرق لتسهيل حركة السير والمرور.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخطة التنمية المستدامة التطوير والرصف وتسهيل الحركة والنقل

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