الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: قريبا افتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بتكلفة 40 مليون جنيه

محافظ أسيوط في جانب
محافظ أسيوط في جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة، لمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء.

 يأتي ذلك بناءً علي تعليمات اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة لمراحل العمل أولًا بأول، منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الانشاء والتنفيذ ومراحل التشطيبات النهائية للمباني والانشاءات والمعدات والتشغيل، وذلك للتأكد من مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

جاء ذلك خلال لقائه مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وايهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

إنشاء المشروع على مساحة 600 متر بقرية الشامية


وقد تناول اللقاء، ما وصلت إليه مراحل العمل النهائية للمشروع الذي تم إنشائه على مساحة 600 متر بقرية الشامية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، قبل الافتتاح وبعده خاصة وأن المشروع سوف يساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلًا عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

 اتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين

وأشار محافظ أسيوط، إلى جاهزية المجمع للافتتاح والتشغيل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة منه، واتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين، خاصة وأن المجمع سوف يضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأوضح المحافظ، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وكذلك العمل على توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل مبادرة القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية لمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه المشروعات التنموية هيئة تنمية الصعيد

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