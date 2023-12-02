السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دلفي يستضيف الأهلي.. والزمالك يواجه الصيد في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الزمالك فاز على الداخلية
الزمالك فاز على الداخلية في الجولة الرابعة

تقام اليوم 12 مباراة في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال حيث يلتقي الداخلية مع الطيران بالمركز الأوليمبي بالمعادي في السادسة مساء والصيد مع الزمالك بصالة إيسترن كومباني في الثامنة مساء وفي نفس التوقيت يلتقي مصر للبترول مع دمنهور في المجموعة الأولى .

الأهلي يواجه دلفي 

وفي المجوعة الثانية يلتقي دلفي مع الأهلي في الثانية ظهرا بصالة بايونيرز والترسانة مع المقاولون في السادسة مساء والشمس مع بتروجت بصالة اتحاد الشرطة في الثامنة مساء.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي الزهور مع الاتحاد السكندري في السادسة مساء وفي نفس التوقيت يلتقي الإعلاميين مع إيسترن كومباني بصالة إيسترن كومباني و6 أكتوبر مع طلائع الجبش بصالة الجيش.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي هليوبوليس مع سبورتنج بصالة هليوبوليس بالشروق في السادسة مساء والقناة مع هليوليدو بصالة هيئة قناة السويس والإسكندرية للبترول مع سموحة بصالة بايونيرز في الثامنة مساء.

الأهلي والزمالك والاتحاد وسبورتنج في الصدارة

ويتواجد الزمالك والأهلي على قمة المجموعتين الأولى والثانية بالعلامة الكاملة حيث يتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الداخلية برصيد  8 نقاط ومصر للطيران والإسكندرية للبترول ولكل منهما خمس نقاط ودمنهور والصيد ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويتواجد الأهلي على قمة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة يليه بتروجت برصيد 8 نقاط ودلفي برصيد ست نقاط والشمس والترسانة ولكل منهما خمس نقاط والمقاولون بدون نقاط.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة يليه طلائع الجيش برصيد عشر نقاط والزهور وإيسترن كومباني ولكل منهما ست نقاط و6 أكتوبر برصيد ثلاث نقاط والإعلاميين بدون نقاط.

ويتصدر سبورتنج المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة يليه هليوبوليس برصيد تسع نقاط وسموحة برصيد 8 نقاط والقناة أربع نقاط والإسكندرية للبترول  برصيد ثلاث نقاط وهليوليدو بدون نقاط.

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