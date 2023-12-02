السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 2 طن أغذية "فاسدة" في حملة مكبرة بدمياط

أغذية غير صالحة
أغذية غير صالحة

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن إعدام ٢ طن من المواد الغذائية غير الصالحة ضمن الحملات التفتيشية لمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

ومر رجال مراقبة الأغذية، في النصف الثاني من شهر نوفمبر، على ٤٠٦ منشآت على ١٠١ عينة تم سحبها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تحويلها للمعامل المختصة، كما تم تحرير ٥١٥ محضرا للمخالفات، وتم التوصية بإغلاق ٢٦٠ منشأة إما بسبب عدم الحصول على ترخيص قانوني لفتحها أو بسبب تشكيلها خطر داهم على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إعدام ما يقارب ٢ طن من المواد الغذائية الصلبة، والتخلص من ٥٠٠ لتر من المياه والعصائر الفاسدة.

توجيهات بعدم التهاون ضد مخالفات تهديد حياة المواطنين

كما ناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد، المراقبين، بعدم التهاون تجاه أي مخالفة تعرض المواطنين لخطر المرض أو الوفاة، كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لتقديم المخالفين للعدالة.

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