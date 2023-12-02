السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المصريون في ميلانو للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

توافد المصريون في
توافد المصريون في ميلانو

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في ميلانو بإيطاليا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت الموافق السبت 2 ديسمبر 2023، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة.

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لميلانو، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

توافد المصريين فى ميلانو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

 

توافد المصريين فى ميلانو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

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