السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون في إسبانيا يتوافدون على اللجان الانتخابية

المصريون في إسبانيا
المصريون في إسبانيا يتوافدون على اللجان

توافد الناخبين المصريين في أسبانيا على مقار اللجان الانتخابية بمدريد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغدًا 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وتوافد المصريون المقيمون فى الخارج على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني السبت من الانتخابات الرئاسية 2024.

المصريون يتوافدون فى أسبانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

المصريون يتوافدون فى أسبانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

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"إكسترا نيوز" ترصد توافد المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

المصريون يتوافدون فى أسبانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

ويطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم السبت غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى الاحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج.

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

المصريون يتوافدون فى أسبانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية اسبانيا الانتخابات مصر

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"إكسترا نيوز" ترصد توافد المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

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