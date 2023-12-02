متظاهر يشعل النار فى نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بولاية جورجيا رفضًا للعدوان على غزة

أضرم متظاهر النار في نفسه خارج مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، الجمعة، مع تصاعد التوترات في الولايات المتحدة وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستئناف الحرب في غزة.

وحسبما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، فقد أصيب المتظاهر بحروق بلغت درجتها 100 درجة، وهو في حالة حرجة بعد أن أشعل النار في نفسه خارج المبنى، الذي يضم أيضًا العديد من الشركات، حوالي الساعة 12:39 ظهر الجمعة.

كما أصيب حارس أمن بحروق في معصمه وساقه أثناء محاولته إيقاف المتظاهرين، وتم نقلهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن هذا العمل ليس له صلة بالإرهاب، بل من المرجح أنه "عمل احتجاجي سياسي متطرف"، مضيفة أنه تم انتشال العلم الفلسطيني من مكان الحادث.

ووفقا لـ"نيوزويك"، لم تكن هوية المتظاهر والرسالة التي كان يعتزم إرسالها معروفة حتى وقت النشر.

ويأتي ذلك مع اندلاع الاحتجاجات ضد استئناف إسرائيل حربها في قطاع غزة تحت ذريعة "القضاء على حماس".