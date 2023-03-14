الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجيا تسلم مواطنا روسيا مطلوبا إلى الولايات المتحدة

جورجيا تسلم مواطن
جورجيا تسلم مواطن روسي للولايات المتحدة

أعلن مكتب المدعي العام في جورجيا، أنه تم تسليم مواطن روسي مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي) من جورجيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال المكتب -في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمكتب المدعي العام الجورجي- إن التحقيق الذي تم إجراؤه في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت أن المواطن الروسي المطلوب قام باستخدام فيروس حاسوبي صنعه بنفسه ليحصل على البيانات اللازمة لاقتحام الأنظمة الحاسوبية للضحايا، بما في ذلك بعض سكان ولاية فلوريدا الأمريكية.


وأشار البيان إلى أن المتهم الروسي قام بعد ذلك ببيع البيانات التي حصل عليها باستخدام منصة الإنترنت وفيروس الكمبيوتر نفسه لأشخاص آخرين، وجمع نحو مليون لاري جورجي.


وأوضح البيان أن الشرطة الجورجية استطاعت القبض على المواطن الروسي الهارب في 22 أكتوبر 2022 بمنطقة كوبوليتي، وبناءً على اقتراح مكتب المدعي العام لجورجيا أقرت محكمة مدينة تبليسي بأن تسليم المدعى عليه إلى الولايات المتحدة مقبول، وتم بالفعل تسليم المواطن الروسي إلى ممثلي السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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