خلال cop28.. الولايات المتحدة الأمريكية تنضم لتحالف عدم استخدام الوقود الأحفوري

انضمت الولايات المتحدة إلى تحالف Powering Past Coal Alliance اليوم السبت من خلال الالتزام بإغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في خطوة تم الترحيب بها في Cop28 باعتبارها ضغطًا على أكبر دولة تستهلك الفحم في العالم، الصين، وفق صحيفة الجارديان.

والفحم هو الوقود الأحفوري الأكثر قذارة - حوالي 40٪ من انبعاثات الوقود الأحفوري - والتخلص التدريجي منه ضروري لمكافحة أزمة المناخ. تمتلك الولايات المتحدة ثالث أكبر أسطول في العالم من محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم.

ويبدو أن الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء الفحم هو عام 2035، أي بعد خمس سنوات من تاريخ 2030 الذي يعتبر متوافقا مع إبقاء التدفئة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.

تحولات دولية لحظر استخدام الفحم

كما انضمت جمهورية التشيك وكوسوفو، اللتان تعتمدان بشكل كبير على الفحم، إلى الاتفاقية اليوم. ويضم التحالف الآن أكثر من 50 دولة كأعضاء، بما في ذلك 35 دولة من أصل 43 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي للدول الغنية.

وقال ليو روبرتس، من مركز أبحاث E3G: "الولايات المتحدة مستهلك ضخم للفحم. لذا فإن هذا يعد رمزيا إلى حد كبير، ليس فقط من حيث الانبعاثات، ولكن أيضا من حيث صعود الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقال "هذا يضع قدرا هائلا من الضغط على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى لتقديم التزامات خروج الفحم المتوافقة مع اتفاق باريس، وخاصة اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. وهذا يضع أيضا ضغطا مباشرا على الصين، التي لديها أكثر من نصف إنتاج الفحم". الفحم في العالم وما يقرب من 75% من خط أنابيب مشاريع الفحم الجديد في العالم. أعتقد أن هذا تكتيك متعمد من قبل الدول التي وقفت”.

وقال بيل هير، من شركة كلايمت أناليتيكس: "لا تزال أستراليا دولة كثيفة الاستخدام للفحم، ولا تزال توافق على مناجم جديدة لتصدير الفحم. إنها تستخدم في الأساس الدفاع عن تجار المخدرات، قائلة إن الدول الأخرى تطالب بالفحم.

كما تم الإعلان اليوم عن مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة فرنسا تسمى "تسريع تحول الفحم". وسيركز على إنهاء التمويل الخاص للفحم، ودعم المجتمعات التي كانت تعتمد في السابق على الوقود وتسريع تطوير الطاقة النظيفة في تلك المناطق.

"معظم مشاريع الفحم تقع في الجنوب العالمي وليس لأي منها أي معنى على أسس اقتصادية. إنها أيضًا فكرة رهيبة للتنمية والمناخ. قال روبرتس: “لذا فإن إنهاء التمويل الخاص لهؤلاء سيكون في غاية الأهمية”.