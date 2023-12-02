السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال cop28.. الولايات المتحدة الأمريكية تنضم لتحالف عدم استخدام الوقود الأحفوري

كوب 28
كوب 28

انضمت  الولايات المتحدة إلى تحالف Powering Past Coal Alliance اليوم  السبت من خلال الالتزام بإغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في خطوة تم الترحيب بها في Cop28 باعتبارها ضغطًا على أكبر دولة تستهلك الفحم في العالم، الصين، وفق صحيفة الجارديان. 

والفحم هو الوقود الأحفوري الأكثر قذارة - حوالي 40٪ من انبعاثات الوقود الأحفوري - والتخلص التدريجي منه ضروري لمكافحة أزمة المناخ. تمتلك الولايات المتحدة ثالث أكبر أسطول في العالم من محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم. 

ويبدو أن الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء الفحم هو عام 2035، أي بعد خمس سنوات من تاريخ 2030 الذي يعتبر متوافقا مع إبقاء التدفئة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.

تحولات دولية لحظر استخدام الفحم

كما انضمت جمهورية التشيك وكوسوفو، اللتان تعتمدان بشكل كبير على الفحم، إلى الاتفاقية اليوم. ويضم التحالف الآن أكثر من 50 دولة كأعضاء، بما في ذلك 35 دولة من أصل 43 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي للدول الغنية.

وقال ليو روبرتس، من مركز أبحاث E3G: "الولايات المتحدة مستهلك ضخم للفحم. لذا فإن هذا يعد رمزيا إلى حد كبير، ليس فقط من حيث الانبعاثات، ولكن أيضا من حيث صعود الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

txt

الملك تشارلز فى "كوب 28": مخاطر التغيرات المناخية لم تعد بعيدة

وقال "هذا يضع قدرا هائلا من الضغط على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى لتقديم التزامات خروج الفحم المتوافقة مع اتفاق باريس، وخاصة اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. وهذا يضع أيضا ضغطا مباشرا على الصين، التي لديها أكثر من نصف إنتاج الفحم". الفحم في العالم وما يقرب من 75% من خط أنابيب مشاريع الفحم الجديد في العالم. أعتقد أن هذا تكتيك متعمد من قبل الدول التي وقفت”.

وقال بيل هير، من شركة كلايمت أناليتيكس: "لا تزال أستراليا دولة كثيفة الاستخدام للفحم، ولا تزال توافق على مناجم جديدة لتصدير الفحم. إنها تستخدم في الأساس الدفاع عن تجار المخدرات، قائلة إن الدول الأخرى تطالب بالفحم.

كما تم الإعلان اليوم عن مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة فرنسا تسمى "تسريع تحول الفحم". وسيركز على إنهاء التمويل الخاص للفحم، ودعم المجتمعات التي كانت تعتمد في السابق على الوقود وتسريع تطوير الطاقة النظيفة في تلك المناطق.

"معظم مشاريع الفحم تقع في الجنوب العالمي وليس لأي منها أي معنى على أسس اقتصادية. إنها أيضًا فكرة رهيبة للتنمية والمناخ. قال روبرتس: “لذا فإن إنهاء التمويل الخاص لهؤلاء سيكون في غاية الأهمية”.

txt

من مصر للإمارات.. كيف ساهم نجاح "cop 27" في بناء "cop 28"؟

الفحم الوقود الآحفوري كوب 28 تعهدت الطاقة

مواد متعلقة

كولومبيا تنضم إلى معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري

أيمن الصفدى: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن غطاءً لجرائمها

كيف ساهمت تظاهرات الشعوب في تغيير وجهة النظر الأوروبية نحو غزة؟

كيف نسقت مصر مع فرنسا لوصول سفينة ديكسمود لعلاج أهالى غزة؟

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

حماس: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خلال قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

رئيس بلدية غزة: الأضرار لا تصدق فى جميع أنحاء المدينة جراء العدوان الإسرائيلى

أخر أخبار الهدنة في غزة| مباحثات التمديد الثاني واستمرار تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

الجارديان تكشف عن صفقة جديدة تحل محل اتفاق الهدنة الإنسانية لإنهاء حرب غزة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة يانج افريكانز وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الاقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس