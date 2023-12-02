حملات المرشحين بالانتخابات الرئاسية تتابع عملية التصويت فى ثانى أيام الاقتراع بالخارج

رصدت "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من متابعة حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية، خلال عملية التصويت في ثاني أيام الاقتراع بالخارج.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.