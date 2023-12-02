أطعمة تقلل من تصبعات الجلد

تناول هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من تصبغ الجلد.. والذي يحدث نتيجة لعدة عوامل مثل الوراثة، والتعرض لأشعة الشمس، والتغيرات الهرمونية، واضطرابات الجلد ومع ذلك، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي يمكن أن يساهم في صحة الجلد بشكل عام وقد يساعد في تقليل التصبغ في بعض الحالات.

تناول هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من تصبغ الجلد..الشاي الأخضر

ووفقًا لموقع health الطبي نجد أن كل هذا يحدث بسبب نظامك الغذائي وأسلوب حياتك، ويمكن عكسه في بعض الحالات عن طريق تثبيت النظام الغذائي ونمط الحياة حيث تناول هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من تصبغ الجلد منها الشاي الأخضر وهى كما يلي:-

الفواكه والخضروات

يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي. التوت والحمضيات والسبانخ واللفت والجزر هي أمثلة على المنتجات الصديقة للبشرة.

الأسماك الدهنية

يتم تحميل الأسماك الدهنية بشكل طبيعي بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E والمواد المغذية الأساسية الأخرى، والتي تساعد في تحسين نسيج الجلد والحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه. تساعد الأسماك مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل على تقليل شيخوخة الجلد وتصبغه.

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، ولها خصائص مضادة للأكسدة قد تساهم في حماية الجلد. يمكن لطهي الطماطم أن يعزز امتصاص اللايكوبين. في الواقع، يمكن أن يساعد استهلاك واستخدام الطماطم في تقليل التصبغ وتعزيز توهج البشرة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتي قد تساعد في حماية الجلد من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يساعد احتساء هذا الشاي في عكس علامات الشيخوخة وتقليل تأثير التصبغ على الاستخدام الموضعي.

المكسرات والبذور

يوفر اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا العناصر الغذائية الأساسية مثل مضادات الأكسدة وفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تدعم صحة البشرة حتى الاستخدام الموضعي لبذور اللوز والشيا يمكن أن يقلل من مشاكل البشرة ويعزز إشراقها.

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