السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

4 مشروبات تساعدك في خفض الكوليسترول .. فما هى؟

مشروبات صحية
مشروبات صحية

يعد ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الخطيرة والشائعة والتي تصيب الكثير من الناس، ويمكن السيطرة عليه، من خلال اتباع نظام غذائي صحي ويتضمن مجموعة من المشروبات المفيدة التي تعمل على تنظيم الكوليسترول في الدم.

ويستعرض لكم “الدستور” في هذا التقرير أبرز 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا لموقع "Very Well Health".

txt

أخصائية تغذية علاجية تكشف أعراض وأسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الجسم

 

 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

فيما يلي  4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم الذي يعد من الأمراض الخطيرة والأكثر شيوعا حاليا:-

1- الشاي الأخضر

 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة عالية من الكاتيكين، وهي مادة مضادة للأكسدة، تساعد على تنظيم الكوليسترول الضار LDL في الدم.

2 - عصير الطماطم

 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يمثل عصير الطماطم أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لغناه بمركب اللايكوبين، الذي يساهم في نتظيم الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2015، أن تناول 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين يساعد على تنظيم الكوليسترول في الدم.

3 - عصير التوت

 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم


يساعد عصير التوت على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، لاحتوائه على مستويات عالية من مادة الأنثوسيانين، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

4 - عصير الرمان

 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يخفض عصير الرمان الكوليسترول بالدم، خاصة عند تناوله بشكل منتظم، لاحتوائه على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

txt

أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في ارتفاع: الأسباب والتدابير الوقائية

txt

فوائد مذهلة للجرجير.. يحمي من أمراض القلب

ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

1 - ألم في الصدر.
2 - ألم في أجزاء أخرى من الجسم (ينتشر الألم من الصدر إلى الذراعين، وعادة إلى الذراع الأيسر والفك والرقبة والظهر والبطن).
3 - الشعور بالدوخة أو دوار.
4 - التعرق المفرط.
5 - ضيق في التنفس.
6 - شعور بغثيان أو قيء.
7 - شعور بالقلق أشبه بنوبة هلع.
8 - سعال أو صفير في أثناء التنفس.

اقرأ أيضا 

أخصائية تغذية تكشف أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجسم

خفض الكوليسترول في الدم خفض الكوليسترول الكوليسترول 4 مشروبات سريعة موقع Very Well Health الشاى الاخضر عصير الطماطم عصير التوت عصير الرمان

مواد متعلقة

أخصائية تغذية علاجية تكشف أعراض وأسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الجسم

أبرزها الجمبرى.. أخصائى تغذية علاجية توضح الأطعمة الممنوعة لمريض الكوليسترول (فيديو)

عدو الكوليسترول.. فوائد الكزبرة لصحة الإنسان

منها البقوليات والثوم.. 6 أطعمة تحافظ على مستويات الكوليسترول الصحية بالجسم

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس