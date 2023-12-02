4 مشروبات تساعدك في خفض الكوليسترول .. فما هى؟

يعد ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الخطيرة والشائعة والتي تصيب الكثير من الناس، ويمكن السيطرة عليه، من خلال اتباع نظام غذائي صحي ويتضمن مجموعة من المشروبات المفيدة التي تعمل على تنظيم الكوليسترول في الدم.

ويستعرض لكم “الدستور” في هذا التقرير أبرز 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا لموقع "Very Well Health".

4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

فيما يلي 4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم الذي يعد من الأمراض الخطيرة والأكثر شيوعا حاليا:-

1- الشاي الأخضر

4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة عالية من الكاتيكين، وهي مادة مضادة للأكسدة، تساعد على تنظيم الكوليسترول الضار LDL في الدم.

2 - عصير الطماطم

4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يمثل عصير الطماطم أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لغناه بمركب اللايكوبين، الذي يساهم في نتظيم الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2015، أن تناول 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين يساعد على تنظيم الكوليسترول في الدم.

3 - عصير التوت

4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم



يساعد عصير التوت على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، لاحتوائه على مستويات عالية من مادة الأنثوسيانين، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

4 - عصير الرمان

4 مشروبات سريعة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم

يخفض عصير الرمان الكوليسترول بالدم، خاصة عند تناوله بشكل منتظم، لاحتوائه على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

1 - ألم في الصدر.

2 - ألم في أجزاء أخرى من الجسم (ينتشر الألم من الصدر إلى الذراعين، وعادة إلى الذراع الأيسر والفك والرقبة والظهر والبطن).

3 - الشعور بالدوخة أو دوار.

4 - التعرق المفرط.

5 - ضيق في التنفس.

6 - شعور بغثيان أو قيء.

7 - شعور بالقلق أشبه بنوبة هلع.

8 - سعال أو صفير في أثناء التنفس.

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