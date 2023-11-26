الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيداع المتهم بقتل صاحب عربة كارو مستشفى الأمراض النفسية بالشرابية

متهم
متهم

أمر المستشار شهاب عشوش، رئيس محكمة جنح الشرابية، إيداع عامل مستشفى الأمراض العقلية 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن افعاله، بتهمة قتل صاحب عربة كارو، حيث اعترف المتهم امام المحكمة بأن المجنى عليه كان يوحى له كأنه شيطان.

البداية كانت بورود بلاغ بمقتل عامل على يد بائع طعنا بالسكين، وبالانتقال لموقع البلاغ، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وبدأ يتحدث بكلمات متمتمة وغير واضحة للفهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة المجني عليه فور صدور تقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنح الشرابية الامراض العقلية قتل صاحب صاحب عربة كارو

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