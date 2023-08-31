الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب طعنًا بـ "سكين" خلال مشاجرة في الشرابية لاكتوبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب طعنًا بـ"سكين" خلال مشاجرة في الشرابية، لجلسة الدور الأول من أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسد.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشخصين وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهمين باستلال سلاحًا أبيض وسددوا طعنات نافذة للمجني عليه، حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين واقتيادهما لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات تأجيل محاكمة المتهمين قتل شاب مشاجرة

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