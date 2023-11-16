الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة قياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لعين شمس

خلال حملة التوعية
خلال حملة التوعية لمرض السكر

تزامنًا مع اليوم العالمى لمرض السكر نظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وإشراف فريق من كلية الطب، أ.د. على الأنور عميد كلية الطب وأ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وأ.د. سلوى صديق حسنى رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب، وفرق متخصص من كلية التمريض أ.د.سحر موسى عميد كلية التمريض وأ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض.

جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في العام 2023


 

وخلال جولة  أ.د. غادة فاروق بمقر الحملة اشادت بجهود التنظيم، مؤكدة أهمية نشر الوعى الصحى بين جميع فئات المجتمع الجامعى وخاصة بين الشباب حول أنماط الحياة الصحية السلمية للوقاية من الإصابة بأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة، وكذلك أهمية الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض للحافظ على الصحة العامة للجسم.


وتضمنت الحملة قياسات ضغط، وسكر، وسكر تراكمى وشهدت الحملة إقبالا كبيرا، حيث استقبلت أكثر من ٥٠٠ مستفيد من جميع فئات المجتمع الجامعى من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة.

واعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلستة الماضية برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023.

الجدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء، وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

السكر جامعة عين شمس الجامعة عميد كلية الطب التمريض

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