وزارة الصحة: فحص الأمراض الوراثية بالحضانات للأطفال حديثى الميلاد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم فحص الأمراض الوراثية فى الحضانات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الميلاد.

وقالت الدكتورة هالة العربي، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إنه تم تخصيص 42 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية