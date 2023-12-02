السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثاني بمقر السفارة بعمان..

المصريون بالأردن يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

فتح مركزي الاقتراع صباح اليوم السبت، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة أبوابهما أمام الناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثاني على التوالي للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

وبدأ توافد الجالية المصرية بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للأردن وتستمر حتى الساعة 9 مساء بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

2 كرسي متحرك للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن 

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح أمس الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة ولمدة 3 أيام تنتهي غدا الأحد.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، على وجود عدد 2 كرسي متحرك للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهم من أجل توصليهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ضمان سلامة العملية الانتخابية

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كما قدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية القنصلية المصرية الناخبين المصريين انتخابات الرئاسة اليوم الثاني على التوالي للتصويت

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