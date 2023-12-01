السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بمشاركة كبيرة.. انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 فى الإمارات (صور)

انتهاء اليوم الأول
انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 في الإمارات

أُغلقت صناديق الاقتراح في يومها الأول بالسفارة المصرية بدولة الإمارات، بعد مشاركة كبيرة في أولى أيام العرس الانتخابي الجديد 2024.

وشهدت السفارة المصرية في الإمارات إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بالدولة الشقيقة، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعت الجالية المصرية في الإمارات، كل المصريين المقيمين بالخارج، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024، مُشيرين إلى أنَّه واجب وطني مصري.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج، حشودا كبيرة للمصريين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024.

كما شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات شعبية للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو يسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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