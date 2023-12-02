السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة مصر بأستراليا تفتح باب التصويت للانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

فتحت السفارة المصرية لدى أستراليا باب التصويت لأبناء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء السفارة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين.

 

وتعد سفارة مصر لدى أستراليا ثاني السفارات المصرية في الخارج التي تستقبل الناخبين، حيث ستفتح أبوابها للناخبين على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة).

 

وبدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

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