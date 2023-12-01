ورشة عمل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الإنسان

بتوجيهات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، حضر المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، ورشة عمل أقيمت بالعين السخنة، حول حقوق الإنسان للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتى نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد تناولت ورشة العمل دور الجهات والهيئات القضائية فى حماية حقوق الإنسان.

وقد كان النقاش ثريا وانتهت ورشة العمل لعدة توصيات للعمل بها في كافة الجهات والهيئات القضائية كل فيما يخصه في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في مجال حقوق الإنسان.

حلقة النقاش نظمتها القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

وقد حضر النقاش كوكبة رفيعة المستوى من السادة القضاه والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

ومن هيئة قضايا الدولة مثل الهيئة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار الدكتور فوزى أحمد شادى - الأمين العام المساعد.

والمستشار وليد عنانى - الأمين العام المساعد.

وألقى المستشار محمد حسن الأمين العام الضوء على دور قضايا الدولة فى حماية المال العام، وحماية حقوق الإنسان حيث إن الدولة خصم شريف تسعى لتحقيق الحق والعدل في كافة المنازعات القضائية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.