الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبناء الجالية المصرية في صربيا يصطفون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في صربيا

اصطف أبناء الجالية المصرية في صربيا أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 فى مقر سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة "بلجراد".

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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الانتخابات الرئاسية| انطلاق ثاني أيام التصويت للمصريين في نيوزيلندا

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توافد المصرين بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الجالية المصرية صربيا الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية بلجراد

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