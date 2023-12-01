الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات الرئاسية| انطلاق ثاني أيام التصويت للمصريين في نيوزيلندا

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية الرئاسية

أعلنت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

الانتخابات المصرية الرئاسية 

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

عاجل اكسترا نيوز بدء اليوم الثاني للانتخابات بنيوزيلندا الانتخابات الرئاسية فضائية اكسترا نيوز

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