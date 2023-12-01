الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد المصرين بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

المصريين المقيمين
المصريين المقيمين في النمسا يشاركون بالانتخابات

توافد عدد من المصريين المقيمين في النمسا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى النمسا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم، وفقا للتوقيت المحلي في النمسا وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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الانتخابات الرئاسية| المصريون في بريطانيا يُشاركون في التصويت رغم البرد القارس

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المصريون فى الخارج يرسمون صورة مشرفة بالاحتشاد فى أول أيام الانتخابات


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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المصريين النمسا الانتخابات الرئاسية المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات السفارة المصرية

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