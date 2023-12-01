الانتخابات الرئاسية| المصريون في بريطانيا يُشاركون في التصويت رغم البرد القارس

توافد المصريون فى بريطانيا على مقار اللجان الانتخابية فى السفارة المصرية وسط لندن منذ الصباح الباكر لتأدية واجبهم الانتخابى الذى منحه لهم الدستور، ورغم شدة البرد القارص وان الجمعة هو يوم عمل فى بريطانيا الا ان ذلك لم يمنع عدد منهم من تأدية واجبهم.

وكانت السفارة المصرية قد استعدت لهذا اليوم استعدادا جيدا منظم يتبع القوانين الانتخابية وقابل سعادة السفير شريف شاكر ونائبه الوزير المفوض احمد عزت بترحاب وقدموا كل التسهيلات، كما تجمع حشد من ابناء الجالية المصرية خارج مبنى السفارة بالهتافات الوطنية حاملين الاعلام المصرية.

مساعدة الحاضرين وتقديم المشروبات الدافئة

وقام مجموعة من المتطوعين بعملية التنظيم ومساعدة الحاضرين وتقديم المشروبات الدافئة، وما زالت الجماهير تتوافد للادلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.