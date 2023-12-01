أبناء الجالية المصرية بكندا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

توافد عدد من الجالية المصرية بدولة كندا على لجان الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بدولة كندا.

وحرص أبناء الجالية المصرية من السيدات والرجال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في كندا لعام 2024 بمقر السفارة المصرية، منذ التاسعة صباحًا بتوقيت كندا حتى التاسعة مساء.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا لها، رصد متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في أكثر من 54 دولة بالعالم، وجار العمل لرصد التصويت في كل الدول التي يجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.

وتواصل متابعو التنسيقية في الخارج في مختلف دول العالم، مع الغرفة المركزية من أجل رصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وقد تلاحظ لدى متابعي الغرفة المركزية التوافد المستمر للمصريين في الخارج، مع إقبال متزايد بعد نصف اليوم، خاصة في دول الخليج والقارة الأوروبية، مع تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، إلا من مخالفة انتخابية واحدة للحملة الرسمية للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة، حيث قامت بكسر الصمت الانتخابي أمام السفارة المصرية بأبوظبي.

وأغلقت اللجان الانتخابية في مواعيدها في الساعة 9م بتوقيت مجموعة من الدول منها نيوزيلندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، وبدأ التصويت في القارة الأمريكية، حيث بدأت الجالية المصرية التصويت في واشنطن ونيويورك.